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Экс-адвоката «банды ГТА» осудили за попытку похитить 10 млн рублей у гадалки

14:32, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
14:32, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
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#банки\n#Москва\n#следствие\n#адвокат\n#суд\n#хищение
195
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Мужчину приговорили к трем годам колонии.

Москва. Бывшего адвоката одного из членов «банды ГТА» Абубакара Манаева приговорили к трем годам колонии. Об этом пишут «Известия».

Мужчина пытался похитить у гадалки – своей подзащитной, проходившей по делу «Нота-банка», 10 млн рублей.

Манаева арестовали в мае. За деньги он пообещал женщине рассмотрение дела в особом поярдке и условное наказание. От гадалки адвокат получил половину суммы.

Согласно материалам дела, женщина консультировала руководителей банка гадая на кофейной гуще, картах, книгах. Следователи полагают, что она причастна к одному из эпизодов хищения.

Напомним, «банда ГТА» с 2012 года по 2014 год нападала на водителей. Преступники поджидали своих жертв в засаде, выкладывая на трассу шипы. После того, как автомобиль останавливался, водителя и пассажиров убивали, а вещи из машины забирали.

14:32, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
195
0
#банки\n#Москва\n#следствие\n#адвокат\n#суд\n#хищение

 

 

 


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