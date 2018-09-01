Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

Грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Самара. Пять человек погибли в результате ДТП, которое произошло в Самарской области. Грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«В результате ДТП погибли пять человек. В настоящее время сотрудники полиции регулируют дорожное движение по трассе и устанавливают личности пострадавших», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что по предварительным данным, водитель грузовика, двигавшегося со стороны областного центра в направлении Уфы, выехал на встречную полосу.

https://russian.rt.com/russia/news/550245-dtp-gruzovik-samarskaya-oblast