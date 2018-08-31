«АУЕ-подростки» сломали шлагбаум и пытались вскрыть дверь аптеки в Петербурге

Местные жители были разбужены громкой бранью.

Санкт-Петербург. Подростки из субкультуры «Арестантский уклад един» (АУЕ) снова дебоширят в Санкт-Петербурге. Как пишет «Пятый канал», в ночь на 31 августа группа ребят пыталась вскрыть дверь аптеки.

Когда им это не удалось, они ушли, громко матерясь. Громкая брань разбудила местных жителей, и они засняли инцидент на перекрестке Суворовского проспекта и Кирочной улицы. На видео видно, что один из подростков несет в руках шлагбаум. Предполагается, что вандалы разгромили один из закрытых дворов Питера.

Напомним, что не так давно троим адептам АУЕ суд избрал мерой пресечения арест. Они пробудут в СИЗО до конца октября.

24 августа около 15-20 подростков в течение нескольких часов избивали прохожих, которые попадались им навстречу. Тогда речь шла о десятках потерпевших, как минимум двое были госпитализированы.

Есть ли пострадавшие в этот раз пока неизвестно.