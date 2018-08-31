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«АУЕ-подростки» сломали шлагбаум и пытались вскрыть дверь аптеки в Петербурге

11:10, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:10, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
166
0
#вандализм\n#Санкт-Петербург\n#подростки\n#хулиганство\n#взлом
Фото: wikipedia.org
166
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Местные жители были разбужены громкой бранью.

Санкт-Петербург. Подростки из субкультуры «Арестантский уклад един» (АУЕ) снова дебоширят в Санкт-Петербурге. Как пишет «Пятый канал», в ночь на 31 августа группа ребят пыталась вскрыть дверь аптеки.

Когда им это не удалось, они ушли, громко матерясь. Громкая брань разбудила местных жителей, и они засняли инцидент на перекрестке Суворовского проспекта и Кирочной улицы. На видео видно, что один из подростков несет в руках шлагбаум. Предполагается, что вандалы разгромили один из закрытых дворов Питера.

Напомним, что не так давно троим адептам АУЕ суд избрал мерой пресечения арест. Они пробудут в СИЗО до конца октября.

24 августа около 15-20 подростков в течение нескольких часов избивали прохожих, которые попадались им навстречу. Тогда речь шла о десятках потерпевших, как минимум двое были госпитализированы.

Есть ли пострадавшие в этот раз пока неизвестно.

 

11:10, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
166
0
#вандализм\n#Санкт-Петербург\n#подростки\n#хулиганство\n#взлом

 

 

 


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