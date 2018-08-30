В подмосковном Реутове горит теннисный клуб

Площадь возгорания достигла 2,5 тыс. кв.м.

Реутор. Московская область. В подмосковном Реутове на улице Лесной горит теннисный клуб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 1000 кв.м. Однако, по данным «РЕН-ТВ», огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре на теннисном корте поступило в 10:50 в четверг, 30 августа. На данный момент пожарным удалось локализовать огонь.

Данных о пострадавших нет, известно, что из здания эвакуировали 5 человек. На месте работают 25 единиц техники и 81 спасатель.