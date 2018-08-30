Пассажир рейса Москва-Душанбе ударил стюардессу и угрожал бомбой

СКР возбудил уголовное дело.

Москва. Московское межрегиональное СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело против авиадебошира, летевшего рейсом Москва – Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в среду, 29 августа, гражданин Таджикистана 1993 года рождения на борту компании «Уральские авиалинии» начал вести себя неадекватно. Стюардесса сделала мужчине замечание, дебошир последовал за ней и ударил кулаком в голову.

После этого он начал запугивать пассажиров якобы заложенной в самолете бомбой.

Дебошир на борту рейса Москва - Душанбе Uploaded by BAD NEWS on 2018-08-30.

Пилот принял решение вернуть судно в Москву, чтобы передать неадекватного мужчину правоохранительным органам.

По факту хулиганства, совершенного на воздушном транспорте, СКР возбудил уголовное дело. Выясняются подробности инцидента.