В Тюменской области пилот выжил при падении самолета

Судно рухнуло в 300 м от озера.

Тюменская область. В Тюменской области упал небольшой гидросамолет рядом с селом Покровское. Как пишет «Российская газета», на борту был только пилот.

Судно должно было вылететь в 12:00 в среду, 29 августа. Однако пилот не вышел на связь. Позже в 15:35 в МЧС поступило сообщение об авиапроисшествии, на место вылетел вертолет и обнаружил судно в 300-х метрах от озера Лесное. Пилот выжил. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе областного МЧС.

По данным регионального СКР, частный гидросамолет СК-12 «Орион» неудачно приземлился на озеро.