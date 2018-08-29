Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Белек. Турция. Ростуризм со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра МИД России уточнил, что в ДТП в Турции пострадали 13 россиян. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Напомним, что ранее сообщалось об 11 пострадавших.

В среду, 29 августа, в автобус, везший 25 туристов из России в аэропорт, врезалась фура. У трех человек незначительные ушибы и царапины. Все туристы доставлены в больницы Антальи. Предполагается, что уже сегодня их выпишут, и туристы вылетят в Россию.