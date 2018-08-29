play
pause
  • $ 67.4 ↓
  • € 78.23 ↓

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

12:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
771
0
#ДТП\n#Турция\n#туристы\n#происшествие\n#пострадавшие
Фото: Güneş Gazetesi
771
0

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Белек. Турция. Ростуризм со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра МИД России уточнил, что в ДТП в Турции пострадали 13 россиян. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

Напомним, что ранее сообщалось  об 11 пострадавших.

В среду, 29 августа, в автобус, везший 25 туристов из России в аэропорт, врезалась фура. У трех человек незначительные ушибы и царапины. Все туристы доставлены в больницы Антальи. Предполагается, что уже сегодня их выпишут, и туристы вылетят в Россию.

12:50, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
771
0
#ДТП\n#Турция\n#туристы\n#происшествие\n#пострадавшие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

13:40, 27 августа, 2018
7815

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

5586
19:31, 28 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

5269
17:32, 22 августа, 2018

Жуткие подземелья Удмуртии: информагентство «Сусанин» рвет туристические шаблоны

5192
17:15, 23 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4654
16:25, 23 августа, 2018

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

16:55, 23 августа, 2018
2949

Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

2099
10:50, 22 августа, 2018

Автошколы России выступили против предложенных ГИБДД правил сдачи на права

2070
12:56, 22 августа, 2018

Судейское решение о взыскании с Навального 1 рубля вступило в силу

2014
19:00, 22 августа, 2018

Мошенники обманули «Петербургский метрополитен» на 32 млн рублей

1951
16:55, 22 августа, 2018

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

18:20, 28 августа, 2018
2180

Лидера движения против Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего коллеги

1872
14:55, 22 августа, 2018

Ученые заявили об угрозе выживания арктических тюленей и белых медведей

1824
15:35, 22 августа, 2018

12 сезон сериала «Теория большого взрыва» станет последним

1644
10:20, 23 августа, 2018

Новые антироссийские санкции США вступили в силу

1539
10:52, 27 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: банкротство владельца Камбарского машзавода

27 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018