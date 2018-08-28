В Москве из квартиры уползли 20 ядовитых змей

Сейчас уточняются подробности инцидента.

Москва. В Москве из квартиры на Ленинском проспекте уползли 20 ядовитых змей. Как сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, на место выехали полиция и специалисты МЧС.

Две китайские хабу, 16 гадюк и 2 мадагаскарских удава были пойманы и переданы в Центр передержки. Хабу и гадюки считаются ядовитыми.

Состояние пресмыкающихся специалисты оценили как удовлетворительное.

Органы выясняют подробности инцидента, ведется расследование.