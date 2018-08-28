Жителя Хабаровского края будут судить за угон тепловоза

Мужчина хотел слить топливо.

Хабаровский край. В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело на помощника машиниста тепловоза, который обвиняется в его угоне. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, 19 января 2018 года мужчина решил слить дизельное топливо. Он припарковал свою машину на стоянке недалеко от железнодорожных путей, а сам отправился на поиски локомотива.

Тепловоз стоял на прогреве с включенными двигателями. Подъехать на автомобиле к нужному месту бы не вышло, поэтому помощник машиниста решил пригнать туда локомотив. Он убрал из-под колес тормозные башмаки и, проникнув в кабину, проехал 80 м до автомобильной стоянки.

Там он слил топливо и уехал, оставив тепловоз с работающими двигателями.

За угон железнодорожного подвижного состава мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.