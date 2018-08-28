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Жителя Хабаровского края будут судить за угон тепловоза

12:20, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:20, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#общество\n#железная дорога\n#Хабаровск\n#топливо\n#угон\n#происшествие
Фото: wikipedia.org
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Мужчина хотел слить топливо.

Хабаровский край. В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело на помощника машиниста тепловоза, который обвиняется в его угоне. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, 19 января 2018 года мужчина решил слить дизельное топливо. Он припарковал свою машину на стоянке недалеко от железнодорожных путей, а сам отправился на поиски локомотива.

Тепловоз стоял на прогреве с включенными двигателями. Подъехать на автомобиле к нужному месту бы не вышло, поэтому помощник машиниста решил пригнать туда локомотив. Он убрал из-под колес тормозные башмаки и, проникнув в кабину, проехал 80 м до автомобильной стоянки.

Там он слил топливо и уехал, оставив тепловоз с работающими двигателями.

За угон железнодорожного подвижного состава мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

12:20, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
111
0
#общество\n#железная дорога\n#Хабаровск\n#топливо\n#угон\n#происшествие

 

 

 


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