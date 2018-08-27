В трёх районах Приморья ввели режим ЧС из-за паводка

Более 60 домов подтоплено.

Приморский край. В Михайловском и Октябрьском районах, а также в Уссурийском городском округе Приморского края ввели режим ЧС, связи с сильным паводком. Об этом пишут «Известия».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью сообщили, что в Уссурийске ситуация стабильная, но села пострадали. Проезд невозможен по дорогам в 11 районах.

В Уссурийске подтоплены 11 домов, 38 придомовых территорий, 18 человек находятся в пунктах временного размещения.

В Михайловском районе - 18 домов и 226 придомовых территорий. В Октябрьском - 35 жилых домов.

Во всех зонах подтопления работают спасатели МЧС и спецтехника.

Напомним, что тайфун «Соулик» задел часть приморья и принес до 80% месячной нормы осадков.

Пик паводка ожидается в понедельник.