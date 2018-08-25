МВД России раскрыло схему обналичивания более 1 млрд рублей

В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 фирм-однодневок.

Москва. Сотрудники московской полиции пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичила более 1 млрд рублей. Как сообщили «Ведомости» в субботу, 25 августа, по данному делу задержали четверых подозреваемых.

По данным полиции, злоумышленники проводили незаконные банковские операции с 2013 по 2017 годы. В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9-15%. В результате нелегальный доход составил 300 млн рублей.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела обыски по местам жительства и работы четверых подозреваемых. Двое из них решением суда отправлены под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде. МВД продолжает расследование для установления всех участников группы.