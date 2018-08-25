play
pause
  • $ 67.79 ↓
  • € 78.41 ↓

МВД России раскрыло схему обналичивания более 1 млрд рублей

15:10, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:10, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
258
0
#МВД\n#Москва\n#деньги\n#банковская деятельность
258
0

В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 фирм-однодневок.

Москва. Сотрудники московской полиции пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичила более 1 млрд рублей. Как сообщили «Ведомости» в субботу, 25 августа, по данному делу задержали четверых подозреваемых.

По данным полиции, злоумышленники проводили незаконные банковские операции с 2013 по 2017 годы. В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9-15%. В результате нелегальный доход составил 300 млн рублей.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела обыски по местам жительства и работы четверых подозреваемых. Двое из них решением суда отправлены под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде. МВД продолжает расследование для установления всех участников группы.

15:10, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
258
0
#МВД\n#Москва\n#деньги\n#банковская деятельность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11603

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

7198
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

5148
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

4983
17:32, 22 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4339
16:25, 23 августа, 2018

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

13:03, 19 августа, 2018
3740

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

2800
16:55, 23 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2553
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2358
17:50, 20 августа, 2018

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2323
17:45, 21 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4343

Иран показал истребитель собственного производства

4085
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2661
09:32, 21 августа, 2018

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

2135
10:35, 18 августа, 2018

В аризонской больнице одновременно забеременели 16 медсестер

1937
16:05, 19 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018

Завершение ремонтных работ «УКСа» в Ижевске

24 августа, 2018