В результате у малыша случились судороги и анафилактический шок.

Москва. В Москве мужчина прооперировал двухлетнего ребенка на дому. В результате у малыша случились судороги и анафилактический шок, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Мальчика отвезли в больницу в состоянии комы.

По данным следствия, подозреваемый не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 235 УК России («Незаконное осуществление медицинской деятельност»).

Как пишет Life, педиатра из Таджикистана родителям малыша посоветовали знакомые. Мальчику планировалось сделать обрезание.