В горах Северной Осетии ищут пропавшую группу альпинистов из Краснодарского края

Три человека пропали на горе Галдор.

Северная Осетия. На горе Галдор в Северной Осетии ищут группу альпинистов из Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации спасателей, в группу входило три участника сборов Федерации альпинизма Краснодарского края. В установленное время спортсмены не вышли на связь, однако и сигналов бедствия не было.

На их поиски вышли спасатели МЧС из Северной Осетии, Кавказа, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

21 августа к поискам подключилась авиация. Сейчас к делу привлечены 22 человека и 5 единиц техники.