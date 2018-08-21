Всем нападавшим на полицейских в Чечне было от 11 до 17 лет

Власти говорят о завербованности детей ИГ (Запрещенная в России террористическая организация).

Чечня. Все нападавшие на полицейских в Чечне были несовершеннолетними. Об этом со ссылкой на слова министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, пишут «Известия».

Напомним, что в понедельник, 20 августа, был совершен ряд нападений на правоохранителей. Несколько полицейских пострадали, нападавшие были убиты.

По словам министра, старшему злоумышленнику было 17 лет. Он на автомобиле наехал на сотрудников ДПС.

Младшему было 11 лет. Джамбулат Умаров объясняет столь юный возраст работой ИГИЛ (бывшее название запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». — Ред.).

«Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим всё реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11–12 лет», — отметил министр.

Умаров подчеркнул, что в серии налетов никто из гражданских не пострадал. Полицейские находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. По последним данным в Грозном и Шалинском районе пострадали пятеро сотрудников органов, четверо нападавших убиты, одни выжил.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Глава чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что сейчас ситуация в субъекте абсолютно спокойная и стабильная. Полиция работает в обычном режиме.