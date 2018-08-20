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В Чечне за один день совершили три нападения на полицейских

16:30, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
16:30, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
291
0
#полиция\n#Чечня\n#нападение\n#смерть.
Фото: wikipedia.org
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В итоге погибли четыре нападавших и один ребенок

Чеченская республика. В Чечне за день совершили несколько покушений на полицейских. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В понедельник, 20 августа, в столице республики Грозном предполагаемый террорист Али Ахматханов бросил взрывное устройство в полицейских, которое не сработало. После чего сбил троих постовых на автомобиле. В городе был объявлен план «Перехват», в результате которого полицейские применили оружие. Ахматханов и находившийся вместе с ним 11-летний ребенок погибли.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях, но был амнистирован.

В этот же время двое неизвестных с ножами пытались проникнуть на территорию отдела МВД России в Шали. Об этом сообщила региональная пресс-служба правоохранительного ведомства.

Злоумышленники ранили двух полицейских ножами, после чего были уничтожены ответным огнем.

Еще одно нападение произошло в Шалинском районе села Мескер-Юрте. Там смертник пытался совершить теракт, оставив заминированную машину у отдела ДПС. Однако взрыв произошел раньше намеченного, смертник погиб, полицейские не пострадали.

Сейчас сотрудники МВД, ФСБ и СКР разбираются, связаны ли между собой эти нападения. Следственное управление в скором времени возбудят уголовные дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и, возможно, подготовке терактов.

 

16:30, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
291
0
#полиция\n#Чечня\n#нападение\n#смерть.

 

 

 


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