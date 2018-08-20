Возбуждено уголовное дело.

Шелехов. Иркутская область. В Иркутской области неизвестные сожгли автомобиль мэра города Шелехов. Как сообщила областная пресс-служба Следственного Управления СК России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»).

По данным следствия, «Инфинити» подожгли у подъезда, пострадавших нет.

Сейчас назначены экспертизы и допрашиваются очевидцы. Расследование продолжается.