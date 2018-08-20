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В Иркутской области неизвестные сожгли автомобиль мэра города

12:25, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:25, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#уголовное дело\n#мэр\n#происшествие\n#пожар\n#Иркутская область\n#автомобиль\n#поджог
Фото: СУСК России по Иркутской области
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Возбуждено уголовное дело.

Шелехов. Иркутская область. В Иркутской области неизвестные сожгли автомобиль мэра города Шелехов. Как сообщила областная пресс-служба Следственного Управления СК России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»).

По данным следствия, «Инфинити» подожгли у подъезда, пострадавших нет.

Сейчас назначены экспертизы и допрашиваются очевидцы. Расследование продолжается.

12:25, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
176
0
#уголовное дело\n#мэр\n#происшествие\n#пожар\n#Иркутская область\n#автомобиль\n#поджог

 

 

 


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