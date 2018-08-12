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Площадь лесного пожара под Ялтой выросла до 75 га

14:20, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
14:20, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
236
0
#лес\n#Крым\n#пожар
Фото: 82.mchs.gov.ru
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Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45-80 градусов.

Ялта. Крым. В Крыму продолжают тушить лесной пожар на границе Ялтинского и Крымского заповедников. Как сообщают Вести.ру, возгорание произошло в субботу, 11 августа. В настоящее время площадь пожара составляет 75 га. Распространению огня способствовал ветер.

На месте ЧП работает 420 человек, в том числе сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры, а также 66 единиц техники. Тушению помогают два вертолета, ожидается, что позже к ним на подмогу прибудет еще один. Из-за пожара пришлось ограничить автодвижение в районе урочища Уч-Кош.

По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45-80 градусов, что затрудняет подъезд техники к очагу пожара. «Также стоит отметить смекалку и высокий профессионализм пожарных. Так как существует сложность с забором воды для тушения, ближайший источник находится в 2 км, огнеборцы перегородили ручей сделали в нем запруду и заправляют водой пожарную водовозку, которая распространяет воду по ранцевым огнетушителям», - говорится в сообщении ведомства.

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14:20, 12 августа, 2018
Дарья Саушина
236
0
#лес\n#Крым\n#пожар

 

 

 


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