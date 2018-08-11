Два года назад артист попал в ДТП с принадлежащим ведомству автомобилем.

Москва. Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника. Как пишет Говорит Москва, от актёра потребовали 800 тыс. рублей за разбитый «Мерседес».

Два года назад Ярмольник попал в ДТП с принадлежащим ведомству автомобилем. В аварии никто не пострадал, а повреждённый автомобиль отремонтировали за один день. Артист заявил, что страховая компания давно возместила ущерб.

«Уже рассчитались с ними два года назад. Они что-то ещё придумали. Это обычное дело. Мои юристы разберутся», — цитирует издание слова Ярмольника.

Иск ФСО зарегистрировал Хамовнический районный суд Москвы. Первое слушание назначено на 21 августа.