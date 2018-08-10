В Карелии на месте сгоревшей Успенской церкви построят новый храм

Памятник деревянного зодчества полностью сгорел 10 августа.

Кондопога. Карелия. В Карелии на месте сгоревшей церкви Успения Пресвятой Богородицы 18 века появится новый храм. Об этом пишет Российская Газета.

Памятник деревянного зодчества полностью сгорел 10 августа. Одной из причин пожара правоохранители называют неосторожное обращение туристов с огнем.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших крестьянах Кижского восстания.

Страшная трагедия в Кондопоге- сгорела церковь 1774 года постройки... Последний образец деревянного шатрового зодчества русского севера... уникальная....любимая...((((((((((#успенскаяцерковь#кондопога#шатровоезодчество#русскийсевер 1 Likes, 7 Comments - Марина Федосеева (@fedomarin_63) on Instagram: "Страшная трагедия в Кондопоге- сгорела церковь 1774 года постройки... Последний образец деревянного..."