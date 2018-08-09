В России могут появиться бесплатные няни для детей из малоимущих семей

Институт поможет решить проблему безопасности детей.

Москва. В России могут появиться бесплатные няни для малоимущих семей. Институт поможет решить проблему безопасности, пишет Российская Газета.

Сообщается, что проект «Социальная няня» запущен в ряде регионов, а конкретный порядок предоставления услуг нянь уже предложили органам соцзащиты населения.

В случае, если институт получит развитие, в России появятся государственные няни для дошкольников из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что только с начала лета в России утонули 150 детей. Также на 9,2% выросло количество преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.