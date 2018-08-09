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В России могут появиться бесплатные няни для детей из малоимущих семей

13:30, 09 августа, 2018
Анна Торхова
13:30, 09 августа, 2018
Анна Торхова
274
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#дети\n#Москва\n#Россия\n#закон\n#защита\n#социальная политика
Фото: pixabay.com
274
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Институт поможет решить проблему безопасности детей.

Москва. В России могут появиться бесплатные няни для малоимущих семей. Институт поможет решить проблему безопасности, пишет Российская Газета.

Сообщается, что проект «Социальная няня» запущен в ряде регионов, а конкретный порядок предоставления услуг нянь уже предложили органам соцзащиты населения.

В случае, если институт получит развитие, в России появятся государственные няни для дошкольников из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что только с начала лета в России утонули 150 детей. Также на 9,2% выросло количество преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

13:30, 09 августа, 2018
Анна Торхова
274
0
#дети\n#Москва\n#Россия\n#закон\n#защита\n#социальная политика

 

 

 


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