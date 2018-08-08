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В Хакасии беременная женщина умерла после приезда скорой

09:18, 08 августа, 2018
Анна Торхова
09:18, 08 августа, 2018
Анна Торхова
445
0
#Россия\n#врачи\n#медики\n#скорая помощь\n#Хакасия\n#беременность
Фото: pixabay.com
445
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Пациентке поставили неверный диагноз.

Черногорск. Хакасия. В Хакасии беременная женщина умерла через час после приезда скорой. Пациентке поставили неверный диагноз, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Хакасия.

Так, 2 августа 31-летняя женщина пожаловалась мужу на боли в области сердца и онемение руки. Супруг вызвал скорую. Врачи поставили пациентке диагноз «Грудной остеохондроз с корешковым синдромом». Госпитализировать женщину не стали, несмотря на опасные симптомы и риск прерывания беременности.

После осмотра медики уехали, а через час женщина скончалась.

Предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

09:18, 08 августа, 2018
Анна Торхова
445
0
#Россия\n#врачи\n#медики\n#скорая помощь\n#Хакасия\n#беременность

 

 

 


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