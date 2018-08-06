В Сочи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ливневой канаве

Мальчика потоком дождевой воды унесло в море.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в ливневой канаве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

3 августа в поселке Лазаревское 7-летний мальчик упал в канаву с дождевой водой. Потоком ребенка затащило под бетонную плиту и унесло в море. Позднее спасатели обнаружили тело погибшего в районе русла реки Свирка.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).