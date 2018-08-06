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В Сочи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ливневой канаве

15:59, 06 августа, 2018
Анна Торхова
15:59, 06 августа, 2018
Анна Торхова
794
0
#дети\n#Россия\n#Краснодарский край\n#Сочи\n#следствие\n#море
794
0

Мальчика потоком дождевой воды унесло в море.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в ливневой канаве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

3 августа в поселке Лазаревское 7-летний мальчик упал в канаву с дождевой водой. Потоком ребенка затащило под бетонную плиту и унесло в море. Позднее спасатели обнаружили тело погибшего в районе русла реки Свирка.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

15:59, 06 августа, 2018
Анна Торхова
794
0
#дети\n#Россия\n#Краснодарский край\n#Сочи\n#следствие\n#море

 

 

 


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