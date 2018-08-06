Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

Аникеев стал первым, кому пересчитали срок наказания по новому закону.

Москва. Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу. Об этом пишет RT.

На воле мужчина оказался благодаря новому закону, который засчитывает один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима.

Аникеев стал первым, кто освободился в связи с перерасчетом дней, проведенных в следственном изоляторе.

В июле 2017 года Мосгорсуд приговорил лидера группировки к 2 годам колонии за незаконный доступ к компьютерной информации.