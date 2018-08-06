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Два брата и сестра утонули в реке под Смоленском

09:14, 06 августа, 2018
Анна Торхова
09:14, 06 августа, 2018
Анна Торхова
387
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#дети\n#Следственный комитет\n#следствие\n#Смоленская область
Фото: wikipedia.org
387
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Дети самостоятельно ушли купаться на водоем.

Велиж. Смоленская область. Два брата и сестра утонули в реке Западная Двина в Смоленской области. Девочка 2006 года рождения и мальчики 2007 и 2008 годов рождения самостоятельно ушли купаться, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Смоленской области.

Тела погибших обнаружили 5 августа около 20:30. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Следователями изучаются условия и проживания и воспитания детей.

09:14, 06 августа, 2018
Анна Торхова
387
0
#дети\n#Следственный комитет\n#следствие\n#Смоленская область

 

 

 


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