Два брата и сестра утонули в реке под Смоленском

Дети самостоятельно ушли купаться на водоем.



Велиж. Смоленская область. Два брата и сестра утонули в реке Западная Двина в Смоленской области. Девочка 2006 года рождения и мальчики 2007 и 2008 годов рождения самостоятельно ушли купаться, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Смоленской области.

Тела погибших обнаружили 5 августа около 20:30. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Следователями изучаются условия и проживания и воспитания детей.