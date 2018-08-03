В Омске подросток получил ожоги 88% тела из-за шалостей с бензином

Мальчик находится в реанимации.
Омск. Омская область. Подросток из Омска получил ожоги 88% тела и попал в реанимацию. Накануне трагедии школьник с друзьями баловался бензином, пишет Life.ru
Подростки купили на одной из заправок топливо, разлили его по бутылкам, и стали вдыхать пары. После этого мальчики стали баловаться, из-за чего один из школьников пролил бензин на себя, а другой – на скамейку.
После этого один из ребят поджег лавочку. Пламя огня задело подростка, пролившего на себя бензин. Школьник загорелся.
Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранителями проводится проверка.