Двое полицейских погибли в лобовом столкновении на Сахалине

Сотрудники ехали на место происшествия.

Сахалин. На Сахалине в ДТП погибли двое полицейских. Сотрудники ехали на место происшествия для выяснения обстоятельств гибели девушки, пишут РИА «Новости».

Авария произошла 2 августа на 181-м км трассы Южно-Сахалинск-Оха. Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» выехал на встречку и столкнулся со служебной машиной «Нива Шевроле».

От полученных травм инспектор ГИБДД и старший следователь скончались на месте. Пассажиров «Нивы» - руководителя следственного отдела и эксперта криминалистической группы доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело.