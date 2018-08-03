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Двое полицейских погибли в лобовом столкновении на Сахалине

09:00, 03 августа, 2018
Анна Торхова
09:00, 03 августа, 2018
Анна Торхова
318
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#полиция\n#авария\n#Россия\n#Сахалин\n#сотрудники
318
0

Сотрудники ехали на место происшествия.

Сахалин. На Сахалине в ДТП погибли двое полицейских. Сотрудники ехали на место происшествия для выяснения обстоятельств гибели девушки, пишут РИА «Новости».

Авария произошла 2 августа на 181-м км трассы Южно-Сахалинск-Оха. Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» выехал на встречку и столкнулся со служебной машиной «Нива Шевроле».

От полученных травм инспектор ГИБДД и старший следователь скончались на месте. Пассажиров «Нивы» - руководителя следственного отдела и эксперта криминалистической группы доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

09:00, 03 августа, 2018
Анна Торхова
318
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#полиция\n#авария\n#Россия\n#Сахалин\n#сотрудники

 

 

 


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