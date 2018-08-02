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Опытных российских следователей могут отправить в ЦАР

17:12, 02 августа, 2018
Анна Торхова
17:12, 02 августа, 2018
Анна Торхова
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#журналисты\n#Россия\n#следствие\n#Африка\n#убийство\n#Следственный комитет России
Фото: ИА «Сусанин»
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Правоохранители продолжают расследовать дело об убийстве журналистов.

Банги. Центральноафриканская Республика. Следственный комитет России прорабатывает вопрос о направлении опытных российских следователей и криминалистов в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителей планируют направить для расследования уголовного дела об убийстве журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Законодательство позволяет российским следователям с согласия принимающей стороны проводить процессуальные мероприятия за пределами страны в том случае, если преступления подпадают под юрисдикцию России.

Напомним, тела журналистов обнаружили 1 августа.

17:12, 02 августа, 2018
Анна Торхова
163
0
#журналисты\n#Россия\n#следствие\n#Африка\n#убийство\n#Следственный комитет России

 

 

 


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