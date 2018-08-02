Опытных российских следователей могут отправить в ЦАР

Правоохранители продолжают расследовать дело об убийстве журналистов.

Банги. Центральноафриканская Республика. Следственный комитет России прорабатывает вопрос о направлении опытных российских следователей и криминалистов в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителей планируют направить для расследования уголовного дела об убийстве журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Законодательство позволяет российским следователям с согласия принимающей стороны проводить процессуальные мероприятия за пределами страны в том случае, если преступления подпадают под юрисдикцию России.

Напомним, тела журналистов обнаружили 1 августа.