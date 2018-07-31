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У жителя Калининградской области украли самые большие в Европе рога

10:27, 31 июля, 2018
Анна Торхова
10:27, 31 июля, 2018
Анна Торхова
175
0
#охота\n#животные\n#Россия\n#Калининград
Фото: pixabay.com
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Стоимость трофея составила 400 тыс. рублей.

Мамоново. Калининградская область. У жителя Калининградской области украли самые большие лосиные рога в Европе. Стоимость похищенного составила 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Калининградской области.

Правоохранители задержали 31-летнего ранее судимого мужчину. Он пояснил, что украл рога для их перепродажи. Злоумышленник вынес трофей и спрятал их в 2-х км от дома потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершённая в крупном размере».

10:27, 31 июля, 2018
Анна Торхова
175
0
#охота\n#животные\n#Россия\n#Калининград

 

 

 


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