У жителя Калининградской области украли самые большие в Европе рога

Стоимость трофея составила 400 тыс. рублей.

Мамоново. Калининградская область. У жителя Калининградской области украли самые большие лосиные рога в Европе. Стоимость похищенного составила 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Калининградской области.

Правоохранители задержали 31-летнего ранее судимого мужчину. Он пояснил, что украл рога для их перепродажи. Злоумышленник вынес трофей и спрятал их в 2-х км от дома потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершённая в крупном размере».