СК России возбудил уголовное дело по событиям 1991 года в Вильнюсе

Судей и сотрудников прокуратуры Литвы обвиняют в незаконном привлечении к ответственности советских военнослужащих.

Москва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы. Как сообщает пресс-служба ведомства, их обвиняют по статье 299 УК России («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»).

Так, власти Литвы с 2006 года осуществляют преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР. Их подозревают в преступлениях, совершенных в Вильнюсе в 1991 году. По версии Республики, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более 700 лиц получили телесные повреждения.

Им вменяется участие в организованной группе в целях ограничения полномочий Литовского государства, свержение власти страны и совершение военных преступлений.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», - отмечают в пресс-службе.