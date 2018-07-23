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СК России возбудил уголовное дело по событиям 1991 года в Вильнюсе

15:19, 23 июля, 2018
Анна Торхова
15:19, 23 июля, 2018
Анна Торхова
218
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#Следственный комитет\n#Россия\n#СССР\n#уголовное дело\n#Литва\n#военные
Фото: wikipedia.org
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Судей и сотрудников прокуратуры Литвы обвиняют в незаконном привлечении к ответственности советских военнослужащих.

Москва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы. Как сообщает пресс-служба ведомства, их обвиняют по статье 299 УК России («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»).

Так, власти Литвы с 2006 года осуществляют преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР. Их подозревают в преступлениях, совершенных в Вильнюсе в 1991 году. По версии Республики, по вине советских военнослужащих погибли 14 человек, более 700 лиц получили телесные повреждения.

Им вменяется участие в организованной группе в целях ограничения полномочий Литовского государства, свержение власти страны и совершение военных преступлений.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», - отмечают в пресс-службе.

15:19, 23 июля, 2018
Анна Торхова
218
0
#Следственный комитет\n#Россия\n#СССР\n#уголовное дело\n#Литва\n#военные

 

 

 


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