В Кемерове начали сносить ТЦ «Зимняя вишня»

На месте центра создадут рекреационную зону.

Кемерово. Кемеровская область. В Кемерове начали сносить сгоревший торговый центр «Зимняя вишня». На первом этапе предстоит убрать облицовку и проверить конструкции здания, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что каркас ТЦ сильно поврежден, поэтому ручных работ на объекте не предвидится.

Разбор надземной части здания займет около 35 дней, после чего работники приступят к подземной.

По словам властей региона, здание не пригодно для эксплуатации. Тем более, у жителей оно всегда будет ассоциироваться с трагическими событиями.

На месте центра планируется создать рекреационную зону.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года. В результате погибли 64 человека, в том числе 37 детей.