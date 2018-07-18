Бывший глава МУРа получил условный срок по делу о взяточничестве

Мужчина получил взятку в сумме 70 тыс. долларов.

Москва. Бывшего главу Московского уголовного розыска Виктора Трутнева приговорили к 5 годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Мужчину обвинили в посредничестве во взяточничестве, пишет «Интерфакс».

Виновными по делу также признали бывших офицеров Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексея Винокурова, Артура Юсуфова и Дениса Семенова.

Так, в мае 2017 года мужчина получил взятку в сумме 70 тыс. долларов для передачи правоохранительным органам за прекращение производства по делу «Трансэко».

Стоит отметить, что обвинение просило для Трутнева 10 лет лишения свободы.