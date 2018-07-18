Девушку ударили по голове и вывезли в лесопосадку.

Челябинская область. В Челябинской области убили финалистку международного конкурса красоты Ксению Мецгер. Перед трагедией девушка разместила в соцсетях объявление о продаже автомобиля, сообщает Life.ru.

29-летняя модель отправилась показывать продаваемый авто покупателю и не вернулась.

Как сообщает следственное управление СК России по Челябинской области, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили 17 июля. По версии следствия, подозреваемый ударил девушку по голове и вывез тело в лесопосадку.

В настоящее время правоохранителями задержан 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).