Суд приговорил экс-депутата Пермского края к двум годам колонии за избиение DJ Smash

Его друг Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.
Пермь. Пермский край. Ленинский районный суд Перми назначил экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу два года в колонии-поселении за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана). Его друга Сергея Ванкевича также приговорили к двум годам, пишет RT.
Нападение на музыканта произошло 10 февраля в ночном клубе «Дом культуры» в Перми. Причиной инцидента стал конфликт из-за отказа Ширмана сделать сэлфи.
Мои Друзья и Подписчики - этот пост посвящен именно вам. Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу. Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное понимать что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и надеюсь ни с кем из нас ничего подобного более не случится. Я иду на поправку, даже не иду, а лечу к ней с вашей невероятной поддержкой. Впереди еще три недели стационара и питания через трубочку - чувствую супы, смузи и коктейли будут теперь на долго в моем блэк листе. Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей , что уверен новые треки не за горами! Спасибо вам ! Обнимаю и ценю!
61.1k Likes, 2,036 Comments - Smash (@djsmash) on Instagram: "Мои Друзья и Подписчики - этот пост посвящен именно вам. Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова..."
Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами и вы даже не представляете как приятно чувствовать что у тебя не две челюсти, а снова одна Мой больничный продлен пока на три недели, завтра ждет еще одна мини операция, но все под полным контролем талантливых врачей о которых я обязательно расскажу вам позже отдельным постом. Эмоции переполняют, силы копятся , характер твердеет, а следствие идет. О деталях позже, но поверьте, скоро интересные новости не заставят себя ждать!
73.4k Likes, 2,796 Comments - Smash (@djsmash) on Instagram: "Друзья! Я иду на поправку семимильными шагами и вы даже не представляете как приятно чувствовать..."