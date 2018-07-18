Суд приговорил экс-депутата Пермского края к двум годам колонии за избиение DJ Smash

Его друг Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.

Пермь. Пермский край. Ленинский районный суд Перми назначил экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу два года в колонии-поселении за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана). Его друга Сергея Ванкевича также приговорили к двум годам, пишет RT.

Нападение на музыканта произошло 10 февраля в ночном клубе «Дом культуры» в Перми. Причиной инцидента стал конфликт из-за отказа Ширмана сделать сэлфи.