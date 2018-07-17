В Казани неизвестные украли мешок с бриллиантами на сумму 133 млн рублей

По предварительным данным к преступлению причастны граждане из Колумбии и Гватемалы.

Казань. В Казани с ювелирной выставки неизвестные украли мешок с бриллиантами на общую сумму 133 млн рублей. Драгоценные камни принадлежат компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты», сообщают «Известия».

После выставки представитель компании поручил охранникам упаковать бриллианты в мешки. В этот момент им стали помогать неизвестные мужчины, которые позднее исчезли с драгоценностями.

По предварительным данным к преступлению причастны граждане из Колумбии и Гватемалы. Известно, что двое из них отправились в Москву, а один - в Сеул.