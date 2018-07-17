ФСБ задержала экс-главу ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова

Генерала подозревают в получении взятки по делу Шакро Молодого.

Москва. Федеральная служба безопасности задержала бывшего главу Главного следственного управления Следственного комитета по Москве. Генерала Александра Дрыманова подозревают в получении взятки по делу Шакро Молодого, сообщает РБК.

В конце мая Дрыманов подал рапорт об отставке. После этого мужчина занимался получением статуса адвоката в Волгоградской области.

Решение об аресте было принято еще после подачи генералом рапорта. В настоящее время следственное управление ФСБ намерено подать ходатайство об аресте Дрыманова в Лефортовский суд Москвы.