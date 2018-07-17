Признаков насильственной смерти медики не обнаружили.

Москва. Врачи назвали причину смерти предпринимателя Петра Офицерова, осужденного по «делу Кировлеса». Признаков насильственной смерти медики не обнаружили, пишет «Интерфакс».

Офицерова госпитализировали 8 июля в больницу имени Юдина в результате эпилептического удара.

В больнице предпринимателя обследовали и провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Напомним, по версии следствия Алексей Навальный и Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на невыгодных условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей.