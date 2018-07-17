«Бога Кузю» приговорили к пяти годам колонии

Его признали виновным в совершении трех преступлений.

Москва. Андрей Попов («Бог Кузя») проведет пять лет в колонии общего режима. Пресненский суд Москвы признал его виновным в трех преступлениях, пишет РБК.

Первое из них – по статье 239 УК России («Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью»), еще два - по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Участниц секты: Жанну Фролушкину, Надежду Розанову и Галину Маркевич суд также признал виновными по статье «Мошенничество». Девушки будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В январе 2018 году «Кузе» вменялось хищение на сумму более 7 млн рублей, создание секты, а также избиение своих приверженцев. Свою вину он не признал. На тот момент Пресненский суд прекратил дело в отношении двух членов организации.

Напомним, секта «Бог Кузя», по разным данным, действует с конца XX или начала XXI века.