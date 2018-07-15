Видео с обрушением моста в Чите появилось в сети

Мост начал деформироваться еще 10 июля.

Чита. Забайкальский край. Видео с обрушением моста в Чите опубликовали в интернете. Запись опубликовали на YouTube.

Каштакский мост рухнул Видео пользователя @gw0rk

Как пишет Взгляд, мост между каштакским и смоленским автомобильными кольцами обрушился из-за обильных паводков. Произошло это в субботу, 14 июля. При обрушении никто не пострадал.

Мост начал деформироваться еще 10 июля из-за вышедшей из берегов реки Чита. Полиция перекрыла движение по мосту, тем не менее сотни людей пытались зайти на него, чтобы сделать селфи.