Торговый центр «Зимняя вишня» начнут сносить в Кемерово

Не месте демонтированного здания появится сквер.

Кемерово. В субботу, 14 июля, в Кемерово начнут сносить сгоревший торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», где в марте этого год погибло 64 человека. Как сообщает «Интерфакс», не месте демонтированного здания появится сквер.

В пресс-службе обладминистрации агентству рассказали, что снос ТРЦ необходим потому что «Зимняя вишня» всегда «будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей». К тому же, здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации.

К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней.

Напомним, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 64 человека, в том числе 37 детей.