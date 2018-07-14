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Торговый центр «Зимняя вишня» начнут сносить в Кемерово

10:34, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
10:34, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#дети\n#трагедия\n#торговый центр\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар
Фото: МЧС России по Кемеровской области
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Не месте демонтированного здания появится сквер.

Кемерово. В субботу, 14 июля, в Кемерово начнут сносить сгоревший торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», где в марте этого год погибло 64 человека. Как сообщает «Интерфакс», не месте демонтированного здания появится сквер.

В пресс-службе обладминистрации агентству рассказали, что снос ТРЦ необходим потому что «Зимняя вишня» всегда «будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей». К тому же, здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации.

К 19 июля в Кемерово прибудет специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней.

Напомним, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 64 человека, в том числе 37 детей.

10:34, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#дети\n#трагедия\n#торговый центр\n#Кемерово\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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