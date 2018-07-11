Мужчину посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Орел. В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Орловской области.

10 июля злоумышленники остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором Будагов находился в качестве пассажира. Неизвестные угрожали мужчине оружием, после чего завладели автомобилем и повезли Будагова и его водителя в сторону кладбища.

Позднее мужчины связали водителя и оставили в машине. Будагова злоумышленники посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по подпунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека»).