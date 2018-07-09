В Москве напали на депутата Госдумы Сергея Жигарева

СМИ сообщают, что конфликт может быть связан с бывшей гражданской женой парламентария.

Москва. Неизвестный злоумышленник нанес побои депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Жигареву. Драка произошла на севере Москвы, народный избранник получил травмы, сообщает телеканал «360°».

По словам очевидцев, мужчина открыл дверь автомобиля Жигарева и стал его избивать. Депутата увезли в больницу имени Боткина, где врачи диагностировали черепно-мозговой травму, гематомы и ушиб поясницы. В настоящее время народный избранник находится у себя дома.

В СМИ уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что конфликт связан с бывшей гражданской женой Жигарева и имущественным спором между ними, который якобы имеет место быть.