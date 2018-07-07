СМИ: В Дагестане задержали бывшего министра здравоохранения Танку Ибрагимова

Чиновник подозревается в хищении бюджетных средств.

Махачкала. В Дагестане задержали бывшего министра здравоохранения Танку Ибрагимова. Как сообщил Интерфаксу источник, близкий к ситуации, чиновник подозревается в хищении бюджетных средств.

По информации издания, в субботу в его доме в Махачкале прошли обыски. После этого правоохранители задержали экс-министра. «Информация достоверная», - приводит Интерфакс слова собеседника.

Отмечается, что пост министра здравоохранения Танка Ибрагимов покинул в апреле 2018 года.