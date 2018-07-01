play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

В Москве мужчина взял в заложники продавца магазина

15:59, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:59, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
148
0
#МВД\n#полиция\n#Москва\n#происшествие\n#задержание
Фото: Телеканал 360
148
0

Женщина получила незначительные травмы. Злодея задержали сотрудники правоохранительных органов.

Москва. Россия. В Москве мужчина на Большой Академический улице взял в заложники продавца магазина. Злодея задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице», - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате противоправных действий пострадавшая получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая помощь.

«С задержанным проводятся необходимые следственные действия», - уточнили в столичном главке МВД.

15:59, 01 июля, 2018
Георгий Поветкин
148
0
#МВД\n#полиция\n#Москва\n#происшествие\n#задержание

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
18551

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11967
11:00, 27 июня, 2018

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

10680
17:25, 30 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

8012
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6723
13:08, 25 июня, 2018

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

18:42, 26 июня, 2018
3573

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

3421
18:37, 30 июня, 2018

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2743
12:15, 24 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2324
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2244
14:51, 27 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

10:00, 24 июня, 2018
2393

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2198
12:00, 24 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

2064
15:52, 25 июня, 2018

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

2044
18:53, 27 июня, 2018

Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

1970
09:20, 25 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018