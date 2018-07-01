В Москве мужчина взял в заложники продавца магазина

Женщина получила незначительные травмы. Злодея задержали сотрудники правоохранительных органов.

Москва. Россия. В Москве мужчина на Большой Академический улице взял в заложники продавца магазина. Злодея задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице», - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате противоправных действий пострадавшая получила незначительные травмы. Сейчас ей оказывается необходимая помощь.

«С задержанным проводятся необходимые следственные действия», - уточнили в столичном главке МВД.