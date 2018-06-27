Без электроэнергии пока остаются 92 жилые многоэтажки и 42 социально-значимых объекта.

Петропавловск-Камчатский. На Камчатке из-за аварии на энергостанции без света остались 63 тыс. человек. Сбой в работе ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском произошел в среду, 27 мая.

Без электроэнергии пока остаются 92 жилые многоэтажки и 42 социально-значимых объекта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В настоящее время ведутся работы по перераспределению мощности и подключению объектов. <…> в течение 4-х часов последствия аварии будут полностью устранены», - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что работа ТЭЦ была прервана из-за проблем с одной из турбин. Как пишет РТ, на трубопроводе обнаружили свищ.