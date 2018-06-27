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На Камчатке из-за аварии на энергостанции без света остались 63 тыс человек

11:45, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
11:45, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
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#авария\n#люди\n#электроснабжение\n#электричество\n#Камчатка\n#происшествие
Фото: museum.rao-esv.ru
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Без электроэнергии пока остаются 92 жилые многоэтажки и 42 социально-значимых объекта.

Петропавловск-Камчатский. На Камчатке из-за аварии на энергостанции без света остались 63 тыс. человек. Сбой в работе ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском произошел в среду, 27 мая.  

Без электроэнергии пока остаются 92 жилые многоэтажки и 42 социально-значимых объекта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.  

«В настоящее время ведутся работы по перераспределению мощности и подключению объектов. <…> в течение 4-х часов последствия аварии будут полностью устранены», - говорится в сообщении ведомства.  

Предполагается, что работа ТЭЦ была прервана из-за проблем с одной из турбин. Как пишет РТ, на трубопроводе обнаружили свищ. 

11:45, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
244
0
#авария\n#люди\n#электроснабжение\n#электричество\n#Камчатка\n#происшествие

 

 

 


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