Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

Пассажирский лайнер упал из-за ошибки пилотов.

Москва. Следственный комитет России назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пассажирский лайнер упал из-за ошибки пилотов.

Установив посекундную историю полета и опираясь на данные «черных ящиков», следователи выяснили, что экипаж Ан-148 не включил обогрев датчиков определения скорости. В результате, когда самолет начал набирать высоту, они обледенели.

«Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа», - говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что следователи продолжают работать над делом о крушении пассажирского лайнера. Специалисты изучают документы об организации полетов, а также идентифицируют личности погибших.

Напомним, Ан-148 разбился в Подмосковье в середине февраля. Самолет должен был прилететь в Орск, однако упал спустя несколько минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.