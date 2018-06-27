play
pause
  • $ 62.79 ↓
  • € 73.41 ↑

Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

09:18, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
09:18, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
503
0
#авиакатастрофа\n#следствие\n#Следственный комитет России\n#крушение самолета
Фото: sledcom.ru (Следственный комитет России)
503
0

Пассажирский лайнер упал из-за ошибки пилотов.

Москва. Следственный комитет России назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пассажирский лайнер упал из-за ошибки пилотов.  

Установив посекундную историю полета и опираясь на данные «черных ящиков», следователи выяснили, что экипаж Ан-148 не включил обогрев датчиков определения скорости. В результате, когда самолет начал набирать высоту, они обледенели.  

«Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа», - говорится в сообщении СКР.  

Отмечается, что следователи продолжают работать над делом о крушении пассажирского лайнера. Специалисты изучают документы об организации полетов, а также идентифицируют личности погибших.  

Напомним, Ан-148 разбился в Подмосковье в середине февраля. Самолет должен был прилететь в Орск, однако упал спустя несколько минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

09:18, 27 июня, 2018
Александра Бобрович
503
0
#авиакатастрофа\n#следствие\n#Следственный комитет России\n#крушение самолета

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

13:27, 22 июня, 2018
7875

Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

5027
11:56, 21 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

4195
13:08, 25 июня, 2018

400 тыс рублей выплатят ребенку из Удмуртии за гибель отца

3845
09:00, 25 июня, 2018

Мотоциклист и велосипедист столкнулись в Ижевске

3663
10:45, 20 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
9733

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

3259
12:56, 20 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

3197
18:00, 23 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2476
18:05, 21 июня, 2018

Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

2231
09:30, 22 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
8849

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2390
19:01, 21 июня, 2018

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2251
10:30, 23 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2210
19:03, 22 июня, 2018

Вслед за Евросоюзом, пошлины на американские товары введет Турция

2143
16:13, 21 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: роспуск депутатов и штрафы за парковку на газонах

26 июня, 2018

Пляжный сезон в Ижевске

26 июня, 2018

Удмуртия в минуту: плохая подготовка пляжей и сокращение площади посевов

25 июня, 2018