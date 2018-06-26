Его не стало из-за некроза тканей.

Фару. Португалия. В Португалии ушел из жизни российский рок-музыкант Андрей Сучилин. Об этом накануне в Facebook написала его подруга Лидия Тихонович.

По ее словам, его не стало из-за некроза тканей. Почти месяц музыкант находился под наблюдением врачей в португальском городе Фару. Он перенес несколько операций и долгое время находился в реанимации, позднее впав в кому.

В Португалии Андрей Сучилин оказался 31 мая, когда его сняли с рейса Амстердам-Гран-Канария из-за сильного неприятного запаха. Как сообщают «Известия», причиной этого стала инфекция и неправильно поставленный диагноз.

Напомним, Андрей Сучилин считается одним из лучших российских гитаристов. За время своей музыкальной карьеры он стал сооснователем Московской рок-лаборатории и лидером группы «До мажор».