В Подмосковье мужчина поджег дом соседей огненными стрелами

Пенсионер хотел отомстить за высказывания в его адрес.

Подмосковье. В Подмосковье пенсионер отомстил соседям огненными стрелами из-за оскорблений в его адрес. Об этом пишет Life.

По одному из телеканалов показали передачу, где соседи назвали мужчину «крайне малоприятным». После услышанного мужчина решил им отомстить. Он смастерил лук и настрогал стрелы.

Изначально 65-летний мужчина целился в обидчиков. После он решил поджечь их дом и обмотал наконечники стрел пропитанными горючим тряпками.

Одна стрела попала в комнату соседского дома, начался пожар.

Спасатели успели потушили огонь. Пенсионера задержала полиция, проводится проверка.