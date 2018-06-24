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В Подмосковье мужчина поджег дом соседей огненными стрелами

18:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
18:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
228
0
#пенсионеры\n#Москва\n#пожар
Фото: pixabay.com
228
0

Пенсионер хотел отомстить за высказывания в его адрес.

Подмосковье. В Подмосковье пенсионер отомстил соседям огненными стрелами из-за оскорблений в его адрес. Об этом пишет Life.

По одному из телеканалов показали передачу, где соседи назвали мужчину «крайне малоприятным». После услышанного мужчина решил им отомстить. Он смастерил лук и настрогал стрелы.

Изначально 65-летний мужчина целился в обидчиков. После он решил поджечь их дом и обмотал наконечники стрел пропитанными горючим тряпками.

Одна стрела попала в комнату соседского дома, начался пожар.

Спасатели успели потушили огонь. Пенсионера задержала полиция, проводится проверка.

18:00, 24 июня, 2018
Анна Торхова
228
0
#пенсионеры\n#Москва\n#пожар

 

 

 


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