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Экс-замглавы Спецстроя Александра Мордовца обвинили в получении крупной взятки

15:23, 22 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:23, 22 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#строительство\n#коррупция\n#ФСБ\n#космос\n#арест\n#взятка\n#Мосгорсуд
Фото: pixabay.com
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Бывшего топ-менеджера могут осудить на 15 лет колонии.  

Москва. Бывший заместитель гендиректора Спецстроя Александр Мордовец обвиняется по статье «Получение взятки». Об этом сообщает РБК. Ранее топ-менеджера подозревали  только в злоупотреблении полномочиями.   

О том, что Мордовцу предъявили обвинение по новой статье, стало известно в пятницу, 22 июня, в ходе заседания Мосгорсуда. В нем защита пыталась оспорить арест экс-замглавы Спецстроя.   

Сумма взятки, которую по версии следствия получил обвиняемый, составляет 33 млн рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 

Александр Мордовец был арестован Хамовническим судом 25 мая 2018 года. Дело против него было возбуждено по материалам ФСБ. Топ-менеджер руководил штабом строительства космодрома «Восточный» и, по версии следствии, подписал акт приемки не выполненных в полном объеме работ.

15:23, 22 июня, 2018
Евгений Кандаков
444
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#строительство\n#коррупция\n#ФСБ\n#космос\n#арест\n#взятка\n#Мосгорсуд

 

 

 


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