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Главу Роспотребнадзора по Новгородской области задержали по подозрению в полумиллионной взятке

15:12, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:12, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#коррупция\n#Следственный комитет\n#Роспотребнадзор\n#Великий Новгород\n#чиновники\n#взятка\n#задержание
Фото: pixabay.com
253
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По версии следствия, на такую сумму он незаконно получил стоматологические услуги.  

Новгород. В получении взятки на 496 тысяч рублей подозревают главу Управления Роспотребнадзора по Новгородской области. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело. 

Оперативники считают, что чиновник получил от директора ООО «Белгранкорм - Великий Новгород» взятку за общее покровительство, причем не деньгами, а стоматологическими услугами. Фирма оплатила подозреваемому дорогостоящее лечение зубов на общую сумму 496 тысяч рублей. 

Главе областного Управления РПН предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере». Генеральному директору ООО «Белгранкорм - Великий Новгород» придется ответить по статье «Дача взятки». Оба фигуранта уголовного дела задержаны.

15:12, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
253
0
#коррупция\n#Следственный комитет\n#Роспотребнадзор\n#Великий Новгород\n#чиновники\n#взятка\n#задержание

 

 

 


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