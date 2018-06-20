Главу Роспотребнадзора по Новгородской области задержали по подозрению в полумиллионной взятке

По версии следствия, на такую сумму он незаконно получил стоматологические услуги.

Новгород. В получении взятки на 496 тысяч рублей подозревают главу Управления Роспотребнадзора по Новгородской области. Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело.

Оперативники считают, что чиновник получил от директора ООО «Белгранкорм - Великий Новгород» взятку за общее покровительство, причем не деньгами, а стоматологическими услугами. Фирма оплатила подозреваемому дорогостоящее лечение зубов на общую сумму 496 тысяч рублей.

Главе областного Управления РПН предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в крупном размере». Генеральному директору ООО «Белгранкорм - Великий Новгород» придется ответить по статье «Дача взятки». Оба фигуранта уголовного дела задержаны.