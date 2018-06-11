По обвинению в поджоге автомобиля арестовали министра Тверской области

Чиновник отвергает все обвинения.

Москва. Министра правительства Тверской области Виктора Шафороста арестовал суд в Москве. Как сообщает газета «Взгляд», чиновника обвиняют в поджоге автомобиля в столице страны.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шафороста меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа», - цитирует издание решение судьи.

По версии следствия, 19 марта Шафорост организовал поджог автомобиля Toyota Highlander возле дома на юге Москвы. На следующий возбудили уголовное дело, срок следствия по которому несколько раз продлевался.

Следствие считает, что министр может быть причастен к другим преступлениям. Например, идёт проверка его причастности к воспрепятствованию расследования уголовного дела о взятке в отношении его брата - бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста. Также он может быть причастен к поджогу здания отдела СК по ТиНАО, где хранились материалы этого дела.

Шафорост отверг обвинения, отметив, что в момент поджога находился за 200 километров от города, а отдел СК «поджёг сам следователь». Кроме того, он заявил, что правоохранители вымогали у него 6 млн рублей за непривлечение к ответственности.