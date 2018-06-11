play
pause
  • $ 62.34 ↓
  • € 73.37 ↓

По обвинению в поджоге автомобиля арестовали министра Тверской области

18:15, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
18:15, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
297
0
#Москва\n#Тверь\n#чиновники\n#арест\n#суд\n#автомобиль\n#поджог
297
0

Чиновник отвергает все обвинения.

Москва. Министра правительства Тверской области Виктора Шафороста арестовал суд в Москве. Как сообщает газета «Взгляд», чиновника обвиняют в поджоге автомобиля в столице страны.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шафороста меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа», - цитирует издание решение судьи.

По версии следствия, 19 марта Шафорост организовал поджог автомобиля Toyota Highlander возле дома на юге Москвы. На следующий возбудили уголовное дело, срок следствия по которому несколько раз продлевался.

Следствие считает, что министр может быть причастен к другим преступлениям. Например, идёт проверка его причастности к воспрепятствованию расследования уголовного дела о взятке в отношении его брата - бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста. Также он может быть причастен к поджогу здания отдела СК по ТиНАО, где хранились материалы этого дела.

Шафорост отверг обвинения, отметив, что в момент поджога находился за 200 километров от города, а отдел СК «поджёг сам следователь». Кроме того, он заявил, что правоохранители вымогали у него 6 млн рублей за непривлечение к ответственности.

18:15, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
297
0
#Москва\n#Тверь\n#чиновники\n#арест\n#суд\n#автомобиль\n#поджог

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
15265

Сложившие полномочия депутаты Гордумы Ижевска скрыли наличие квартир, бизнеса и детей

4003
12:40, 09 июня, 2018

Главой Воткинска стал Алексей Заметаев

3821
12:36, 05 июня, 2018

Выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми

3809
16:45, 05 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

3634
20:24, 08 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
5282

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2823
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2652
19:08, 05 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2126
17:37, 07 июня, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин

2094
13:47, 07 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

15:41, 09 июня, 2018
2300

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

2024
19:19, 07 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1980
11:27, 05 июня, 2018

Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

1769
10:21, 07 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

1737
16:46, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

09 июня, 2018

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018